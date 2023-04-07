عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 30 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع ذاكر حسين بسبب المونوريل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، علي أن يتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

 

وتنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 ولمدة (ثلاثون يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربى ومن يرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

➢ يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

➢ يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهر التحويلات المرورية محور عبد الله العربى شارع ذاكر حسين غلق شارع ذاكر حسين مونوريل العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

ترشيحاتنا

الحرب بين لبنان وإسرائيل.. أول رد من قوات اليونيفيل

أسعار فورثينج T5 EVO الجديدة في مصر .. صور

الأمم المتحدة تتحرك| تحذيرات من كارثة بيئية مدوية فى اليمن.. ما القصة؟

أحمد فتوح ضمنهم| مفاجأة جديدة بشأن تجميد 4 لاعبين بالزمالك

ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة| حالة الطقس

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من محافظة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب مرض شيرين الطحان بعد وفاتها| تفاصيل

بها سم قاتل وتليف الرئة.. السجائر الإلكترونية طريقك الأقرب للإصابة بالسرطان

ممسوس من الجن.. أمريكية تبيع ابنها في سوبر ماركت.. تفاصيل صادمة

نشرة المرأة و الصحة| آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها.. كيف يتجنب مرضى السكر الإصابة بالغدة الدرقية؟

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ