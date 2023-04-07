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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المشروعات الخدمية بسيناء ستجعل أرض الفيروز واحدة من المناطق الواعدة اقتصاديا

عبد الفتاح يحيي عضو
عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بجنوب سيناء، مؤكدا أن هذه المشروعات حولت أرض الفيروز لمنطقة اقتصادية واعدة.

 

و أشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ”إلى أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات القومية العملاقة المقامة على أرض سيناء سيسهم فر ربط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. 

 

 

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بجنوب سيناء

 

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي،  الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

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