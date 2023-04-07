نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلي فريق عمل مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: "صباح الخير: صديقي العزيز محمد رمضان خالص التهانى على مسلسل جعفر العمدة أداء عظيم و دور تاريخى للمبدعة هالة صدقى "صفصف" والنجم أحمد داش وأخيرا المايسترو محمد سامى.. شكرا على هذا العمل الجميل".

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

المسلسل بطولة: محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.