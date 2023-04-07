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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أو خطوة رسمية من برشلونة لإعادة ميسي إلى كامب نو.. تفاصيل

ميسي
ميسي

كشف تقرير صحفي، عن اجتماع مرتقب بين إدارة نادي برشلونة الإسباني مع رابطة الليجا، لبحث إمكانية استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، سيتجمع كبار المسئولين في نادي برشلونة مع رابطة الليجا، الأسبوع المقبل، لمناقشة إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي وقيده في قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، وضع خطة لاقناع رابطة الليجا بالموافقة على استعادة ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة برشلونة لن تقدم عرضا رسميا إلى ليونيل ميسي إلا بعد الحصول على موافقة رابطة الليجا.

كان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، صرح في وقت سابق بأن نادي برشلونة يحتاج إلى تخفيض ميزانيته بنحو 200 مليون يوور، للسماح له بإبرام صفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم الجديد.

برشلونة ميسي باريس سان جيرمان خافيير تيباس ليونيل ميسي

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