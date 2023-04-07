وزير الأوقاف: مع اقتراب يوم العيد احسنوا إلى اليتيم فالعناية به واجبة

سلط وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة اليوم الجمعة الثالثة من رمضان، والأولى من شهر إبريل 2023، الضوء على “يوم اليتيم”.

الاحتفال بـ يوم اليتيم

وقال وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بعنوان: السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم .. وفضائل العشر، من مسجد الله نور السموات والأرض بالجيزة: تتوافق خطبتنا اليوم مع يوم اليتيم كرمز للعناية به، وهي مطلوبة في كل حال وهي في هذه الأيام أوجب، فمن كان عنده يتيم عليه أن يحسن إليه فإنه يؤتي يوم القيامة بالأيتام فإن كانوا يكفلونهم فيقول اليتيم إلهى عبدك هذا كساني يوم كذا، وأطعمنى يوم كذا، إلهى عبدك هذا سقاني يوم كذا إلهى عبدك هذا مسح على رأسي يوم كذا فيقول رب العزة ليأخذ كل يتيم بيد صاحبه ويدخل الجنة فيدخلون الجنة قبل الناس.

وشدد على أنه مع اقتراب يوم العيد أحسنوا إليهم، موجهاً رسالة لأمهات الأيتام اللائي انقطعن أبشري فأنت صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لقوله:" أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة - "امرأةٌ آمَت من زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسَها على يتاماها؛ حتى بانوا أو ماتوا".

فضائل العشر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عنوان خطبة الجمعة اليوم، عن "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر" منوها بأن سبب اختيار هذا العنوان هو ثبات رجالنا من أبناء القوات المسلحة على الحق وقوتهم في مواجهة التحديات.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الله نور السموات والأرض بقرية النخيل بمحافظة الجيزة، والتي تأتي بعنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"، أنه لا يمكن لشئ أن يثبت الإنسان لا في مواجهة الأعداء ولا على جبهة القتال ولا الصبر في قلوب أمهات الشهداء ، إلا أنها السكينة في قلوب المؤمنين ، تثبيتا وتأييدا وثباتا على الحق.

وقال وزير الأوقاف، إن السكينة والطمأنينة كثيرا ما ارتبطت في الأحداث الكبرى الفاصلة في حياته وسيرته -صلى الله عليه وسلم-

وأضاف، أنه في حادثة الهجرة وفي لحظة صعبة فارقة، عندما كان النبي وصاحبه في الغار، وتتبعهم كفار قريش، وقال سيدنا أبو بكر للنبي، يارسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي قولته المشهورة"يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا" وهنا جاء وقت نزول السكينة.