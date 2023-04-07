مفاجأة جديدة بـ أسعار الدولار والذهب.. عيار 21 يسجل 2200| أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 7-4- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 7-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1885 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيها.



أسعار مصنعية الذهب في مصر:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.76 جنيه للبيع، و33.64 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.61 جنيه للبيع، و38.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.86 جنيه للبيع، و100.51 جنيه للشراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 32 19

الاسكندرية 23 16

الاسماعيلية 31 17

الغردقة 31 16

المنيا 34 17

سوهاج 36 19

أسوان 38 19



