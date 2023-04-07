الخارجية الإيرانية تدين هجمات الاحتلال الأخيرة في الأقصى وقطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ،اليوم الجمعة، على صفحتهم الرسمية "تويتر" التصعيدات الأخيرة للأحتلال الإسرائيلي في الأقصى وقطاع غزة وجنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ، إن إيران تدين بشدة التصعيدات الأخيرة للأحتلال الإسرائيلي واستهدفها للمدنين في جنوب لبنان وقطاع غزة.



كما وناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ،في وقت سابق من اليوم، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال أتصال هاتفي.

أردوغان دعا خلال الاتصال مع رئيسي إلى مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وأكد أردوغان لنظيره الإيراني ضرورة توحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.