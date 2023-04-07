عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلكيا.. تونس تكشف عن موعد عيد الفطر.. تفاصيل

تونس علم
تونس علم

أكّدت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي أنّ أول أيام العيد وفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة 21 ابريل الجاري بعد إمكانية رؤية الهلال بالتليسكوب ليلة التحرى التي ستكون يوم الخميس 20 أبريل واستحالة رؤيته بالعين المجردة.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية المصرية ، و طبقا للحسابات الفلكية، قد أعلن أن شهر رمضان سيكون 29 يوما وليس 30 يوماً ، وعلى هذا يكون أول أيام عيد الفطر  يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو  أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 إبريل 2023، وإذا تمت مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 29 يومياً ويكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 21 إبريل 2023، أما إذا لم تتم مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 30 يومياً، وعلى هذا ننتظر دار الإفتاء المصرية، لتحديد أول عيد الفطر وغرة شهر شوال.

بـ الأيام والتواريخ.. إجازة عيد الفطر وأبريل 2023 لـ موظفي القطاع الخاص

سلطنة عُمان أول دولة عربية تعلن موعد عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

تونس مدينة العلوم عيد الفطر دار الإفتاء المصرية المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

قصة حب 10 سنين انتهت بمأساة.. فتاة بمدينة نصر: عريسي طلع أخويا

موضوعات متعلقة

تونس.. انحدار قطار حبوب عن مساره دون خسائر بشرية

ظاهرة صادمة.. 3 قاصرات يسرقن أهلهن بـ تونس من أجل الهجرة لأوروبا

ترشيحاتنا

غرامة قاسية من الكاف .. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لـ فيوتشر

الخارجية الإيرانية تدين هجمات الاحتلال الأخيرة في الأقصى وقطاع غزة

فلكيا.. تونس تكشف عن موعد عيد الفطر.. تفاصيل

عيار 21 بـ 212 ريالا.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أعراض وأسباب مرض شيرين الطحان بعد وفاتها.. 4 أبراج تميل إلى إشعاع الطاقة السلبية

أحذر.. شرب الماء بهذه الطريقة بين الإفطار والسحور يصيبك بمشاكل خطيرة

سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

لن تصدق عمرها.. شاهد أكبر قطة في العالم

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ