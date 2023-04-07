فلكيا.. تونس تكشف عن موعد عيد الفطر.. تفاصيل

أكّدت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي أنّ أول أيام العيد وفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة 21 ابريل الجاري بعد إمكانية رؤية الهلال بالتليسكوب ليلة التحرى التي ستكون يوم الخميس 20 أبريل واستحالة رؤيته بالعين المجردة.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية المصرية ، و طبقا للحسابات الفلكية، قد أعلن أن شهر رمضان سيكون 29 يوما وليس 30 يوماً ، وعلى هذا يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 إبريل 2023، وإذا تمت مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 29 يومياً ويكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 21 إبريل 2023، أما إذا لم تتم مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 30 يومياً، وعلى هذا ننتظر دار الإفتاء المصرية، لتحديد أول عيد الفطر وغرة شهر شوال.