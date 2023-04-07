غرامة قاسية من الكاف .. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لـ فيوتشر

أكد الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن قراره بشأن صحة قيد أحمد رفعت لاعب فيوتشر في قائمة الفريق وموقفه من المباريات التي خاضها في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#عاجـــل :الكاف يعلن خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وغرامة مالية 10 آلاف دولار علي النادي بعد مشاركة غير قانونية للاعبه "احمد رفعت".

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فريق فيوتشر ضمن منافسات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وشارك أحمد رفعت مع فريقه فيوتشر في لقاءات مرحلة المجموعات من البطولة بعد عودته من الإعارة التي قضاها في الإمارات.