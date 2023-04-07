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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 7-4-2023

أسعار الذهب في الامارات
أسعار الذهب في الامارات اليوم

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الجمعة  مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 249 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 228.25 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  218 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  186.75 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو  145.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 124.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7748درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1744درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  لـ الكيلو سجلت نحو 249.143  درهم إماراتى .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب الامارات سعر الأوقية الجنيه الذهب درهم إماراتى

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