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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة روسية .. طريقة عمل ستروغونوف

طريقة عمل ستروغونوف
طريقة عمل ستروغونوف

تعتبر طريقة عمل ستروغونوف، وهي من وصفات الأكل الروسية، وهي وصفة شهية ومحببة لن تحتاج الكثير من الوقت، و يمكنك تقديمها في المناسبات الخاصة، و تحتوي على البروتينات اللازمة للجسم، و الخضروات.
 

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وقدم الشيف جو برزة، طريقة عمل ستروغونوف، أحد وصفات المطبخ الروسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 55 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 2 إلى 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
 

طريقة عمل ستروغونوف

 

طريقة عمل ستروغونوف



مقادير طريقة عمل ستروغونوف :
3/4كوب من الكريما الطازجة
300غ مرقة العجل
400غ لحمة عجل
1/2بصلة
ملعقة صغيرة رب البندورة
1عدد كيس خيار مخلل
2عدد جزر مسلوق
8غ ملح
رشة فلفل أبيض
75غ شمندر
فطر

 


طريقة عمل طريقة عمل ستروغونوف :
- في البداية نقطع الجزر و البصل شرائح
- نحضر طنجرة و نضع و البصل و شرائح اللحم على النار و قليل من المرق و نقلب جيدا
- ثم يضاف البهار و رب البندورة و الجزر المقطع و الخيار المخلل و الفطر و الشمندر و نحرك جيدا ثم يضاف الكريما و ونحركها جيدا .
- ثم نقدم ستروغونوف  في طبق التقديم .

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