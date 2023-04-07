أكلة روسية .. طريقة عمل ستروغونوف

تعتبر طريقة عمل ستروغونوف، وهي من وصفات الأكل الروسية، وهي وصفة شهية ومحببة لن تحتاج الكثير من الوقت، و يمكنك تقديمها في المناسبات الخاصة، و تحتوي على البروتينات اللازمة للجسم، و الخضروات.





وقدم الشيف جو برزة، طريقة عمل ستروغونوف، أحد وصفات المطبخ الروسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 55 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 2 إلى 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل ستروغونوف

طريقة عمل ستروغونوف





مقادير طريقة عمل ستروغونوف :

3/4كوب من الكريما الطازجة

300غ مرقة العجل

400غ لحمة عجل

1/2بصلة

ملعقة صغيرة رب البندورة

1عدد كيس خيار مخلل

2عدد جزر مسلوق

8غ ملح

رشة فلفل أبيض

75غ شمندر

فطر



طريقة عمل طريقة عمل ستروغونوف :

- في البداية نقطع الجزر و البصل شرائح

- نحضر طنجرة و نضع و البصل و شرائح اللحم على النار و قليل من المرق و نقلب جيدا

- ثم يضاف البهار و رب البندورة و الجزر المقطع و الخيار المخلل و الفطر و الشمندر و نحرك جيدا ثم يضاف الكريما و ونحركها جيدا .

- ثم نقدم ستروغونوف في طبق التقديم .