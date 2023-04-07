أكلة روسية .. طريقة عمل ستروغونوف

تعتبر طريقة عمل ستروغونوف، وهي من وصفات الأكل الروسية، وهي وصفة شهية ومحببة لن تحتاج الكثير من الوقت، و يمكنك تقديمها في المناسبات الخاصة، و تحتوي على البروتينات اللازمة للجسم، و الخضروات.
وقدم الشيف جو برزة، طريقة عمل ستروغونوف، أحد وصفات المطبخ الروسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 55 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 2 إلى 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل ستروغونوف
مقادير طريقة عمل ستروغونوف :
3/4كوب من الكريما الطازجة
300غ مرقة العجل
400غ لحمة عجل
1/2بصلة
ملعقة صغيرة رب البندورة
1عدد كيس خيار مخلل
2عدد جزر مسلوق
8غ ملح
رشة فلفل أبيض
75غ شمندر
فطر
طريقة عمل طريقة عمل ستروغونوف :
- في البداية نقطع الجزر و البصل شرائح
- نحضر طنجرة و نضع و البصل و شرائح اللحم على النار و قليل من المرق و نقلب جيدا
- ثم يضاف البهار و رب البندورة و الجزر المقطع و الخيار المخلل و الفطر و الشمندر و نحرك جيدا ثم يضاف الكريما و ونحركها جيدا .
- ثم نقدم ستروغونوف في طبق التقديم .