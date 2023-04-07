21 طلبا للمواطنين أمام رئيس مدينة رأس غارب

واصل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، اليوم ، لقاء المواطنين الأسبوعي، حيث حرص على الاستماع إلى الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

وناقش رئيس المدينة خلال اللقاء 21 طلبا مقدما من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والإسكان، لدراسة ومناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات الحصول وحدة سكنية حالات خاصة، ومساكن بديل العشوائيات، وتقنين أرض، واستبدال قطعة أرض، والحصول على فرصة عمل، والحصول على وحدة سكنية حالات خاصة، ومساعدات إنسانية، وتم توجيه الطلبات للإدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لها.