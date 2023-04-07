خطر على القلب .. بلاش أكل المخلل وشرب عرق السوس لمرضى الضغط

أكّد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن قياس الضغط يفضل يكون كل 3 شهور، والشخص السليم من حقه أكل المخلل.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، لكن غالبية المواطنين لا يعلمون موقفهم من الضغط، معلقا: “الأكل اللي تحطه في عينك ويحرقها متاكلهوش”.

خطورة المخلل

وقال حسام موافى إن خطورة المخلل في رمضان نفس خطورة العرق سوس، الذي يقوم بارتفاع الضغط وهبوط القلب.

وشدد موافي على أن الشخص الصحيح من الضغط والعرق سوس يمكن له تناول المخللات والعرق سوس، ولكن بحذر، ويفضل الاستغناء عنهما تماما.