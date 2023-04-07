356 إصابة .. كورونا يضرب السعودية بقوة

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم (الجمعة)، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، 356 إصابة جديدة، فيما لا توجد وفيات جديدة.

وأشارت الإحصائية اليومية للوزارة السعودية إلى تعافي 391 حالة من المصابين بالفيروس، وبذلك تصل حالات التعافي إلى 820.9 ألف بحسب ما ذكر اخبار 24 السعودية .

فيما؛ استقر عدد الوفيات عند 9.634 ألف حالة، فيما بلغ عدد الجرعات المعطاة لمكافحة فيروس كورونا 69.552 مليون جرعة.

وكانت الوزارة قد سجلت أمس الخميس 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك انخفضت الحالات التي سجلت اليوم بمعدل 31 إصابة.