بـ 20 ألف جنيه .. اشتر أشهر هاتشباك في مصر | صور

تمكنت فئة الهاتشباك من تحقيق شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة، وتصميمها الصغير نسبيًا، والذي يمنحها الأفضلية في عملية الاصطفاف، إضافة إلى التغلب على مشكلات الزحام المروري.

وقدمت شركة فيات الإيطالية العديد من السيارات التي تنتمي إلى هذه الفئة، مثل النسخة 127، والسيارة فيات أونو وبونتو، إضافة إلى السيارة الشهيرة ريتمو.

فيات ريتمو موديل 1980هاتشباك

وظهرت داخل صفحات بيع وشراء السيارات عبر الإنترنت، إحدى سيارات فيات ريتمو "هاتشباك" موديل 1980، حيث تتمتع بحالة خارجية جيدة مع طلاء باللون الأزرق، إضافة إلى إطارات متوسطة الحالة.

فيات ريتمو موديل 1980 هاتشباك

وتتمتع السيارة فيات ريتمو بإطلالة خارجية مميزة، أبرزها المصابيح الأمامية ذات الشكل الدائري، إضافة إلى وجود فتحة هوائية أحادية على يمين غطاء المحرك، إلى جانب عدد 4 أبواب، وسعة تخزين خلفية مناسبة، وتستخدم السيارة فيات ريتمو ناقل حركة يدوي "مانيوال" فقط مكون من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

فيات ريتمو موديل 1980هاتشباك

وتأتي السيارة فيات ريتمو بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات، سعة تتراوح بين 1100 و 1300 و 1500 سي سي أيضا، حيث يتنج المحرك الأشهر صاحب الـ 4 أسطوانات سعة 1100 سي سي، قوة إجمالية قدرها 61 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، و 81 نيوتن/متر من عزم الدوران.

فيات ريتمو موديل 1980هاتشباك

سعر السيارة فيات ريتمو موديل 1980

تقدم السيارة فيات ريتمو موديل 1980 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 20 ألف جنيه فقط.