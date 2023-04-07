ياسمين رئيس: بيتي وابني أهم من شغلي| فيديو

‏علقت الفنانة ياسمين رئيس على استبعادها من "مسلسل بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان وقالت الموضوع كله هو أن أي ‏عقد بين اثنين في النهاية بيكون فيه شروط بتخلي أي اثنين متفقين على العقد ومن الممكن في أي لحظة أن أحد الطرفين يشعر أنه غير قادر على الالتزام بالعقد ومش قادر يكمل وهذا بيحدث عادي.

وردت ياسمين رئيس على اتهامها بالسفر اثناء تصوير المسلسل خلال لقائها في "برنامج حبر سري" تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، وقالت انه هذا حدث بسبب ان الجداول غير منضبطه وأن الجداول كل شوية بتتغير قائلة: “مكانش عندي استعداد أفضل مستنية الجداول كل شوية تتغير بسبب ظروف كانوا بيمروا بيها وأنا مكنتش مرتبطة بأي عمل تاني وقتها والجدول بتاعتي مش شرط يكون تصوير بس فين حياتي"

بيتي وابني الأول وبعد كدة شغلي

وتابعت ياسمين رئيس: "أنا دائما بقول أن بيتي وابني الأول وبعد كده شغلي ولو في حاجة تيجي على بيتي وعلى ابني مش هينفع مقدرش وممكن اسيب التمثيل لو ابني مجتاجلي ده ابني".