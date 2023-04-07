قافلة أطباء الجامعات المصرية تصل إلى مستشفى العريش العام

أكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وصول ، قافلة أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام ، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :

د. نجلاء عاطف جهاز هضمي ومناظير ، ود. حاتم صلاح الدين أنف وأذن وحنجرة ، ود يوسف فهيم اشعه ، ود. سامح حمدي جراحه مخ واعصاب ، ود احمد عباس ، ود. نادر عبدالرحيم جراحه قلب وصدر، ود. امر الله عبدالمنعم طب الأورام ، ود. حاتم محمد. جراحه عامه ، ود. محمود ياسين ود. خالد علي. رمد ، ود. أحمد السيد تجميل ، ود. عمرو الشحات. عظام ،ود. أحمد زين ، ود. ابراهيم محمد تخدير، ود. كريم محمد

الكشف مجانا:



وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.



وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل ، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان