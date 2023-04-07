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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاعل وإقبال كبير من الجمهور

استعراضات العريش تبهر جماهير حفلات ليالي رمضان الثقافية

قصر تقافة العريش
قصر تقافة العريش

شهد قصر ثقافة العريش إقبالا كبيرا على العروض الفنية لفرقة العريش الاستعراضية، في سادس لياليه الرمضانية، حيث لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الجمهور وقدمت خلاله الفرقة عددا من أغنيات الرقصات الشعبية منها رقصة البمبوطي، رقصة سينا العين، رقصة السامر السيناوي، رقصة رمضان كريم، تدريب مصطفى الخضري، وبعد انتهاء العروض قدمت الطفلة أماني محمود أبيات من الشعر عن شهر رمضان الكريم.

 

ورش الحرف السيناوية

ونفذت عدة ورش للحرف البيئية منها ورشة تصنيع الكليم السيناوي قسم "ثقافة القرية" بقصر ثقافة العريش، بدأت بالتعارف بين الأعضاء والمدربة ليلى حسن محمود ومعرفة الهدف من الورشة وإعطاء المتدربات معلومات عن النسيج وخاماته وطريقة التعامل معه وتحويل الخيوط إلى نسيج ثم تصنيعها إلى منتجات، تم الشرح من بداية تجهيز الخامات للعمل الورشة إلى نهاية عملية التصنيع، بالإضافة إلى ورشة تطريز للثوب السيناوى قسم "ثقافة المرأة" بالقصر، بدأ بتعريف المتدربات على الخامات وأنواع الخيوط والإبر المستخدمة في عملية التطريز، للمدربة نيفين المطري، كما نظم قسم "الشباب والعمال" ورشة فنية للوحات سيناوية بخامة الجلد الطبيعي، قدمها شعبان جمعة موجه تربية فنية، تحدث عن أنواع الجلود المستخدمة والتصميمات المناسبة لخامة الجلد الطبيعي والأدوات المستخدمة فى الورشة مثل آلة الحرق والضغط، تحدث أيضا عن الأشكال المختلفة لتشكيل الجلد من تصفير وحرق وتصميم الرسومات على الجلد، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية حول "صحة ذوي الهمم في رمضان" للإعلامية هدى فاروق، تحدثت عن فوائد صيام شهر رمضان على صحة الإنسان.

 

سهرة ثقافية

وعقد بيت ثقافة المساعيد محاضرة عن "شخصيات وذكريات رمضانية" قدمتها دعاء حسن، تحدثت عن الشخصيات التي تعلق بها الناس وبخاصة الأطفال فى شهر رمضان المبارك وأن هذه الشخصيات كانت تقدم رسالة ونصائح بطريقة درامية، مثل بوجى وطمطم وغيرهم، إلى جانب المقهى الثقافي لأدباء شمال سيناء والمهتمين بالأدب والشعر بسهرة ثقافية بقصر ثقافة العريش بحضور لفيف من أدباء سيناء منهم الشعراء حسونة فتحي، د صلاح فاروق، عبدالله السلامة، محمد ناجي، د.سمير محسن، حاتم عبد الهادي، سالم شبانة، عبد الكريم الشعراوي، أسعد المالكي، محمد المالح، رشا الفرجاني، مصطفى علي، محمد عرفات، زينب السعيد، بالإضافة لمعرض كتاب لإصدارات هيئة قصور الثقافة.

 

الفعاليات تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، وينظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، بإشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة محمد نبيل.

شهر رمضان الكليم السيناوي وزارة الثقافة الرقصات الشعبية العروض الفني العريش

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