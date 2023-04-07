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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

​ربطوا الخفراء .. الأمن يكشف تفاصيل سرقة 7 ملايين جنيه من مخزن بالغربية

حادث سرقة
حادث سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم) بقيام مجهولين بالتعدى على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما وإستيلائهم على مبلغ مالى قرابة (7 مليون جنيه) من داخل المخزن.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة).  

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة  تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة "ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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