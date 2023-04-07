عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلاسن بين رجل ورواد السوشيال بسبب إقرار صادم نشره على زوجته |شاهد

صدى البلد

نشر زوج عبر صفحته على فيسبوك إقرار قال إنه تنازل من زوجته عن كافة حقوقها من منقولات ومستحقات كاملة من أثاث ومفروشات وذهب. 

وأشار الزوج  محمد. م. من محافظة الغربية، إلى أن زوجته وقعت التنازل وأبرته من أي حقوق، وأقرت باستلامها كافة حقوقها، وأنه لا توجد قضايا أو مستحقات لها أو دعاوى مرفوعة منها ضد زوجها، مقابل الطلاق على الإبراء. 

وتابع "الإقرار تضمن أنه مخالصة نهائية منها باستلامها كافة حقوقها وإبراء لذمتها بكامل إرادتها دون إكراه من أحد أو ضغط من أي شخص". 

وتساءل الزوج هل بذلك أضمن إن الأزمة ستنتهي بالطلاق؟ وأن هذا الإقرار كافٍ لضمان عدم لجوء الزوجة للقضاء وطلب حقوقها التي تنازلت عنها بإرادتها مقابل طلاقها؟ 

وقوبل منشور الزوج بموقفين أحدهما رافض والآخر ناصح ومؤيد من رواد التواصل الاجتماعي. 

وتعرض الزوج لتعليقات حملت هجوما شديدا عليه من الرافضين لما قام به ، واتهموه بأنه منع زوجته من حقوقها، وأنه بهذا الإقرار ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية. 

ورد الزوج على المهاجمين له قائلا "بالنسبه للي داخل يهاجمني وخلاص،، انا حاديها حقوقها كلها بما يرضي الله بالرغم من انها خانت الأمانة ومصنتنيش، والجوازه كلها كانت ٣ شهور وبحمد ربنا اني معييش أطفال، بس بجد توووبه امضي ع قايمه تاني". 

في حين رد قانونيون علي تساؤل الزوج ، حيث نصحه أحدهم قائلا " الاقرار تنازل خليه استلام منقولات وتخليه في  ظهر القايمة مش ورقة منفصلة وتمضي وتبصم ويفضل إن الأب والأخ ليها يكونوا شهود منعا لأي حاجة لا قدر الله.. الأهم من كل دا إنك تستلم قايمة المنقولات وزوجتك تمضي عليها بالاستلام وكمان تمضي أبوها وأخوها". 

ورد قانوني آخر" دا أهم شىء وعند الطلاق عند المأذون تطلقها على الإبراء وتقر إنها استلمت كافة حقوقها .. أما الورقة اللى معاك دى متنفعش المهم الثوابت".

ورد ثالث" لازم توضح ما هي المنقولات بند بند طبقا لما جاء في القائمة ولو رافعة عليك جنحة تبديد فلازم محضر صلح في الشهر العقاري. ولا يعتد بهذا الإقرار ".

وأخبر الزوج الجميع بأنه يكن كل الاحترام لزوجته، وأن الطلاق كان نهاية المطاف بينهما، مؤكدا أنه سيأخذ بنصائح المؤيد والرافض لما قام به.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

موضوعات متعلقة

حدد 5 طرق لتحويلها .. قانوني يحذر الأزواج: لا ترسلوا النفقة بخاصية الكاش

الحبس للمتخلفين.. العدل تفحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

القضاء يحكم في التحفظ على أموال متهمي الـ"هوج بول".. اليوم

التصالح متاح بشرط .. الحبس والغرامة لمن يمتنع عن توزيع الميراث

بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية| محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. اليوم

قبل اقامة الدعوى..تعرف على 5 أسباب لرفض الطلاق للضرر في قانون الاحوال الشخصية

تنتظر هذه العقوبة .. " فتاة سقارة " تعترف : تركت منزل عائلتى بسبب فيديوهاتى .. وأجريت أكثر من عملية تجميل ..وهذه حساباتى فى البنوك

نشرة الحوادث: اعترافات صادمة للبلوجر سلمى الشيمى ..ابن الغربية العاق فى قبضة الأمن ..وحكم رادع لسيدة "الأزواج السبعة "

ترشيحاتنا

بريطانية ناجية من السرطان وبدون مبايض تنجب طفلًا .. وأطباء : معجزة

خير الناس من يصون اليتامى|قرينة الرئيس تحتفل بيوم اليتيم ..ودعم مادي متفرّد

فاكهة قدّامك في كل مكان تمنع مرض السكري

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

سيارة مسرعة تدهس من أمامها.. لحظة وقوع عملية تل أبيب| فيديو

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسحور صحى.. أفضل 6 وجبات يمكنك تناولها

حضور شريف منير وهند صبري.. صور من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

غير متوقع .. هاني الناظر : هذا المشروب يطيل العمر

مسلسل ستهم الحلقة 16.. عودة روجينا لشقيقها بعد هروبها وتطالب بميراثها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ