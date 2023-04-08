خلافات أسرية.. قرارعاجل من جهات التحقيق بشأن تخلص شاب من أخيه بالقاهرة

قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر بسبب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية بالمعصرة.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد شهدت منطقة المعصرة جريمة قتل بشعة عندما طعن شاب شقيقه الأكبر بسكين ليلقي مصرعه في الحال، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من مستشفى حكومي باستقباله شابا ٢٦ سنة مصاب بجرح طعني بالصدر ولقي مصرعه فور وصوله .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر ١٨ سنة ، تم ضبطه وأداة الجريمة.

واعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.