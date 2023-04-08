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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة الوسيمى الخيرية تنظم حفل إفطار الأيتام بحضور أبناء شهداء العريش

صدى البلد

نظمت مؤسسة الوسيمى الخيرية حفل افطار الايتام علي مستوى محافظة شمال سيناء، بحضور  أبناء شهداء وأيتام من مناطق ومدن بئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ورفح والعريش.

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حفل افطار الايتام


حفل الافطار الذى تم تنظيمه بالمدينة الشبابية بالعريش، شهد تكريم الايتام وابناء الشهداء، وتسليم ٦٠ طفل هدايا عينية عبارة عن ألف جنية لكل طفل يتيم الي جانب هديه لعب اطفال بالاضافه الي تسليم جهاز عروسة.
حضر الاحتفالية اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، ومدير عام التضامن الاجتماعي و ايهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار العسكري بالعريش.

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