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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حفل إفطار الأسرة المصرية بـ الأسمرات .. إشادة برلمانية بجهود الرئيس السيسي في دعم البسطاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

برلماني: 

حفل إفطار الأسرة المصرية انحياز كامل من الرئيس السيسى للمواطن البسيط

برلماني: 

رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت حرصه على توفير حياة كريمة للمصريين

برلمانية: 

رسائل السيسي من الأسمرات خارطة طريق ترسم معالم العبور للجمهورية الجديدة

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الخميس، عددا من الرسائل  للمصريين والتي تتعلق بانخفاض البطالة وحرص الدولة المصرية على خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية الجديدة، وتأكيده على السير في الطريق الصحيح حينما قال “ طالما الناس في خير وسلام وأحسن حال يبقى حلمي ماشي في طريقه”.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي في توفير أفضل سبل المعيشة للمواطنين لاسيما الفئات البسيطة، موضحين أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف بكافة جوانبه.

بداية، أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاع بكل حب وإخلاص ووطنية في لم شمل المصريين بكافة أطيافه المدنية والسياسية والحزبية وفئاته المختلفة دون تمييز او تفرقة،  من أجل الاستمرار في الحفاظ على جهود الدولة في تحديها لتكون جمهورية جديدة بحق، تسع الجميع وذلك خلال في حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبمشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .


وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم ، إن الرئيس السيسي، يحرص دائماً  علي اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والحديث معهم حول ما يشغلهم من قضايا ومطالب، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعد بلقاء المصريين البسطاء والحديث معهم  والاستماع لمطالبهم وذلك خلال المناسبات العامة والخاصة ، لافتة الي أن الدولة المصرية تحرص على إقامة هذا الاحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

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تنمية ومشروعات 


وثمنت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة  المصرية التي وجهها الرئيس للمصريين جميعاً، والذي أوضح خلالها كيف تتعامل الدولة المصرية مع الأزمات الداخلية والخارجية وما تقوم به من تنمية ومشروعات ومبادرات كريمة خلال السنوات الماضية، واصفة تلك الكلمة بالصريحة والصادقة والخارجة من قلب الأب لأبنائه ليعوا جيدا حجم التحديات وكيفية التغلب علي الصعاب والأزمات وما تقوم به الدولة من أجل العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتوفر الحياة الكريمة لكل المصريين.


وأضافت، أن الرئيس السيسي، دائما ما يبعث رسائل غاية في الأهمية تتعلق في المقام الأول بالمواطن، والتي كانت آخرها أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة أنها خارطة طريق ترسم معالم العبور للجمهورية الجديدة، التي يتبنى مشروعها الوطني الرئيس، وأنها ستكون لها آثار ونتائج بالغة الأهمية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستؤتي ثمارها في مستقبل قريب.


وتابعت نيفين حمدي، أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وجميع مؤسساتها الوطنية تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات وتضع على رأس أولوياتها المواطن لرفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية فى مقدمتها حياة كريمة التي حققت نجاحات مبهرة فى تغيير حياة 60 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى.

ومن جانبه ، قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية أمس والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي حي الأسمرات، حمل العديد من الرسائل كما أنه دليل قاطع على أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

حياة كريمة لكل المصريين 

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس السيسي مع المواطنين كشف حرص الرئيس على توفير حياة كريمة لكل المصريين.

أشار إلى أن حديث الرئيس للمصريين خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تميز كما العادة بالصراحة والوضوح والشفافية، لكشف كافة الأمور والتحديات أمام المصريين.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اختيار حي الاسمرات لإقامة حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة مهمة لما حققته مصر في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة على مدار السنوات الماضية. 

انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء

فيما أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالى حى الأسمرات في إفطار الأسرة المصرية، قائلاً : إنه حديث إنساني خرج من القلب ووصل إلى القلب، مؤكدا على انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء من خلال تجديد التزام الدولة بمواصلة تحسين جودة الخدمات والمرافق المقدمة إليهم، كذلك إطلاق المشروعات القومية التى تساهم في تحقيق النهضة، وتوفر مليون فرصة عمل سنويا.

وقال النائب أحمد أبو زيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خلال الفترة الماضية ملف العشوائيات نصب عينيه حتى استطاع أن يقضى على العشوائيات بشكل نهائي مشيرًا إلى الطفرة الكبرى التي يشهدها الجميع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والفئات المختلفة من المشروعات الإسكانية التى تم تنفيذها خلال السنوات الثماني الماضية، وفى مقدمتها مشروعات الأسمرات وبشائر الخير التي وفرت لأهالى العشوائيات الخطرة منازل جديدة وآدمية ومجتمعات متكاملة وأصبحوا الآن يعيشون حياة كريمة.

الرئيس السيسي مبادرات مشروعات الأسمرات المقطم إفطار الأسرة المصرية

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