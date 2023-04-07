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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توضيح عاجل من الرئيس السيسي عن تنفيذ محطة بشتيل.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على اليوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

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السيسي يتفقد مشروعات المحاور المرورية والطرق بمحافظة الجيزة.. فيديو

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وعلق الرئيس السيسي على العمل بمحطة بشتيل قائلا: "عايز أقول حاجه للناس اللي هشتوفنا وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع، إحنا بنعمل محطة بشتيل علشان نفتحها وإحنا بنعملها بالتوازي شغالين في حاجة تانية علشان منجيش نقول محتاجين نعمل محاور لخدمة المحطة وندرجها في الخطط والموازنات وتاخد لها 4 أو 5 سنوات".

 

وأضاف: "إحنا بنعمل دة بمنطقة شديدة التكدس، البراجيل وأحمد عرابي وإمبابة، وشارع 26 يوليو اللي مكانش متحمل أكتر من كدة، بنعمل محور جديد تاني بسعة أكبر ويخدم على كل المحاور العرضية مثل الطريق الدائري والفريق كمال عامر و26 يوليو".

 

وأشار: "إحنا في النهاية بنقول هنحل المسألة دي بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص على شهر 12".
 


الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بالجيزة

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى ٢٠٠ كم.

تضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي، الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي، بطول حوالي ۱۱ كم، وعرض ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور ٢٦ يوليو. كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

وأشار الرئيس إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وعلى امتداد الجمهورية، يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والتكلفة، المهدرين في عملية التنقل والمواصلات، وهي العوائد، التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة، أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل، وذلك بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة، الناتجة عن تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئي، وكلها عوامل حتمية، لمواكبة الزيادات المستمرة في الكثافة المرورية وأعداد السيارات والمركبات، وزيادة النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

الرئيس السيسي الدائري محافظة الجيزة الطريق الدائرى جمهورية مصر العربية الرئيس الجيزة الفريق كمال عامر

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