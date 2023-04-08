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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

متشرد ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

خوان كارلوس أورسوريو
خوان كارلوس أورسوريو

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى اتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو، لتولي قيادة الفريق الأول خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وكان البرتغالي جيسفالدو فيريرا قد رحل عن تدريب الزمالك، خلال الفترة الماضية وذلك بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل توقيع العقود وبدء مشواره مع نادي الزمالك.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز المعلومات عن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو، الذي اقترب من تدريب الزمالك:

  • مواليد 8 يونيو 1961، ويمتلك من العمر 61 عام، وحاصل على UEFA A Licence، خطته المفضلة 4-3-3 Attacking.
  • بدء مسيرته التدريبية كمدرب مساعد عام 2001 حتى 2005 في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • تولى تدريب عدة أندية كولومبية وهم ميلانريوز ووانس كالديس وأتليتكو ناسيونال، كما تولى تدريب ناديان من أمريكا وهم شيكاجو فاير ونيويورك ريد بولز ونادي وحيد من المكسيك وهو بابيلا.
  • ومن ثم بدء تدريب الفرق المشهورة بداية من نادي ساوباولو البرازيلي، ثم منتخبا المكسيك وباراجواي.
  • أخر محطة تدريبية له كانت مع نادي أميركا دي كالي الكولومبي ودرب الفريق في الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 ولم يتولى تدريب أي فريق حتى الآن.
  • أطول فترة تدريبية له كانت مع فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي حيث درب الفريق في الفترة من مايون 2012 حتى مايو 2015 وخاض 227 مباراة.
  • توج بـ 4 بطولات في تاريخه حتى الآن، 3 بطولات الدوري الكولومبي مع أتليتكو ناسيونال وبطولة الدوري أيضًا مع فريق ووانس كالديس.
  • إجمالي عدد مبارياته التدريبية 599، فاز في 272 مباراة، وتعادل في 151 مباراة وخسر 176 آخرى، وسجل 877 هدف.
  • لقبه لويس جارسيا بوستيجو، أسطورة كرة القدم المكسيكية بلقب “الترفيهي”، وتعرض لانتقادات لاذعة مع منتخب المكسيك لاتباعه أسلوب جوارديولا التدريبي.
  • ووفقا لموقع بي إن سبورتس “النسخة الإنجليزية” فقد وصفه بـ عدة مصطلحات وهم مفكر، مثالي، مصلح، متشرد.
الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو مرتضى منصور نادي الزمالك جيسفالدو فيريرا

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