متشرد ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى اتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو، لتولي قيادة الفريق الأول خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وكان البرتغالي جيسفالدو فيريرا قد رحل عن تدريب الزمالك، خلال الفترة الماضية وذلك بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل توقيع العقود وبدء مشواره مع نادي الزمالك.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز المعلومات عن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو، الذي اقترب من تدريب الزمالك: