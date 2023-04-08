عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يصل غدا .. تفاصيل تعاقد الزمالك مع المدرب الكولومبي الجديد

صدى البلد

يصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعدما أنهى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك كافة تفاصيل بنود التعاقد معه عبر تقنية زووم .

مدرب الزمالك الجديد

ومن المنتظر أن يوقع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على عقود تدريب الزمالك لمدة موسما و٤ شهور مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على أن يشاهد مباراة الزمالك والبنك الأهلى غداً فى الجولة الرابعة والعشرين من الدوري من المدرجات.

ويعاون الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو  طاقم التدريب المصري مدحت عبدالهادي وأحمد مجدى مدربين وعبدالواحد السيد مديرا للكرة ومحمد عبد المنصف مدربا للحراس بجانب مدرب لياقة بدنية ومحلل أداء ومدرب عام أجنبى.

تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة البنك 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض بصورة طبيعية.

وكان  محمد عبد الغني تعرض للإصابة بكدمة في الظهر، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري في مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وشهد المران اليوم مشاركة محمد عبد الغني في التقسيمة الفنية وكافة أجزاء المران بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

تدريبات تأهيلية لـ شبانة

أدى محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني محمود  شبانة من اجهاد عضلي خفيف تعرض له بعد مباراة الزمالك والمصري الأخيرة.

وفضل الجهاز الفني خوض محمود شبانة  لتدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم وعدم المشاركة في التدريب الجماعي.

عبدالله جمعة يشارك فى المران

اكتفى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالمشاركة في الجزء البدني من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الطبي للزمالك وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية، لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

تدريبات بدنية فى مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها  الأحد المقبل .

الكولومبي خوان كارلوس الزمالك مدرب الزمالك الجديد فيريرا البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

متشرد ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

ترشيحاتنا

بمشاركة 14 رساما.. تتر مسلسل الصفارة تجربة جديدة في عالم الدراما |تفاصيل

محمود ياسين: كل شخص من أبطال الكتيبة101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

صومت يوم وكلت محشى وقطايف..سفير كوريا الجنوبية يتحدث عن الإفطار فى المطرية

أمريكا .. تحرك عاجل من وزارة العدل بشأن الوثائق المسرية

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا 200 ميجابيكسل وتخزين 1 تيرابايت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

أجمل الصور وكواليس حضور سفير كوريا في أكبر مائدة إفطار بالمطرية| خاص

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ