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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتراضًا على قرار المحافظ.. رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يعتذر عن منصبه الجديد

اللواء جمال رشاد
اللواء جمال رشاد

قرر اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية السابق، الاعتذار عن منصبه الجديد بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وقال اللواء جمال رشاد في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك “علمتنا الحياة العسكرية أن نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، اتخذت قرار بالاعتذار عن الاستمرار في الوظيفة المدنية اعتراضا على قرار نقلي من رئيس الإدارة المركزية للسياحة للديوان العام .”

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أبرزها ندب اللواء جمال رشاد.. محافظ الإسكندرية يصدر حركة تنقلات مفاجئة

وأكمل "أفتخر بما حققته من نجاحات مع فريق عملي وأشكر كل من دعمني من خلال ما يقرب من أربعة أعوام،  اجتهدنا خلالها لنقدم خدمة تليق بالإسكندرية ومواطنيها".

وقد قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نقل وندب عدد من القيادات التنفيذية بإدارات المحافظة المختلفة في قرارات مفاجئة.

وكان القرار الأبرز هو ندب اللواء جمال رشاد، المكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، رغم النجاحات التي حققها اللواء جمال رشاد في السياحة والمصايف.

وقرر المحافظ تكليف أسامة علي مدير الإدارة العامة للمصايف، للقيام بأعمال تسيير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بجانب وظيفته وذلك لحين شغل الوظيفة قانونًا.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الوقت المناسب رئيس الإدارة المركزية السياحة والمصايف جمال رشاد

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