أبرزها ندب اللواء جمال رشاد.. محافظ الإسكندرية يصدر حركة تنقلات مفاجئة

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نقل وندب عدد من القيادات التنفيذية بإدارات المحافظة المختلفة في قرارات مفاجئة.

وكان القرار الأبرز هو ندب اللواء جمال رشاد، المكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، رغم النجاحات التي حققها اللواء جمال رشاد في السياحة والمصايف.

وقرر المحافظ تكليف أسامة علي مدير الإدارة العامة للمصايف، للقيام بأعمال تسيير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بجانب وظيفته وذلك لحين شغل الوظيفة قانونًا.

كما أصدر محافظ الإسكندرية قرار رقم 131 لسنة 2023 بندب محمد علي من مدير الإيرادات المركزية بالمحافظة للعمل بمديرية القوي العاملة وذلك للعام الأول، وتكليف دينا السيد باحثة خدمات مرافق، للقيام بأعمال مدير الإيرادات المركزية بالمحافظة.

وأصدر المحافظ القرار رقم 132 بإنهاء ندب اللواء وليد كمال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمشروع محطات الركاب والمواقف، وتكليف اللواء أحمد شعبان مدير للمشروع ندبًا ويصرف مكافأة شهرية من المشروع.