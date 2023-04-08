عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسباب فوز المنتزة أول بالمركز الأول في جوائز التميز الحكومي

ديوان حي المنتزه
ديوان حي المنتزه أول

نشرت الصفحة الرسمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، بيانا حول حي المنتزة أول، شرقي الإسكندرية وأسباب فوزه بالمركز الأول.

وذكرت الصفحة أن حي المنتزه أول أحد أحياء محافظة الإسكندرية، تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزارة رقم (243) لسنة 2009، ويضم حي المنتزه 21 شياخة مع ظهير ريفي يشمل 96 قرية وعزبة ورقعة من المساحة الزراعية تصل إلى 13000 فدان تزرع معظمها بمحاصيل الفاكهة والخضر وبعض محاصيل الحبوب كالقمح، كما يبلغ عدد موظفي الحي 960 موظف.

أبرزها ندب اللواء جمال رشاد.. محافظ الإسكندرية يصدر حركة تنقلات مفاجئة

تحت الوصاية الحلقة الأولى .. هروب منى زكي من الإسكندرية إلى دمياط

وقد أطلق الحي الحكومة الاٍلكترونية الكاملة في نهاية عام 2003 بهدف تحقيق أعلى معدل من التنمية وتسهيل الخدمات للمواطنين دون اضافة أي أعباء جديدة، و يتيح الحي خدمات الكترونية متكاملة على مدار اليوم الكامل دون اللجوء إلى الحي، وذلك عن طريق شبكة الأنترنت المخصصة لذلك www.montazaonline.com

ومن أهم الإنجازات:

• حرص حي المنتزه أول على استكمال رحلة الحي نحو التميز والريادة على مستوى جمهورية مصر العربية بعد حصوله على المركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بالدورة الاولى لجائزة مصر للتميز الحكومي 2019

• اولت قيادة الحي اهتماما بتطبيق معايير منظومة التميز؛ مما أسهم في اعتماد خطة إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات (2021-2023)، حققت 15 مؤشرا وطنياً من رؤية مصر 2030.

• نفذ الحي 30 مشروع ومبادرة من خلال إدارة المشروعات اعتمدت على منهجية علمية.

• تنفيذ مشروع تحسين الإنارة مما ساهم في توفير استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % في عام 2021.

• حقق الحي انخفاضا في معدل دوران العمالة من 14 % في عام 2018 إلى 8.9 % عام 2021.

• حقق الحي التنافسية في جودة تقديم الخدمات للمتعاملين وتعزيز جودة الحياة للمواطنين خاصة لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير دليل للخدمات بلغة Braille ، وكذلك توفير فيديو على شاشة المعلومات بالمركز بلغة الإشارات لذوى الإعاقة السمعية

الاسكندرية محافظة الاسكندرية التميز الحكومى محافظ الاسكندرية رؤية مصر 2030 خدمات الكترونية حي المنتزه أول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الشامسي يعرض تحمل التكاليف.. نهائي كأس مصر بين انسحاب بيراميدز ورفض الاتحاد للحكام الأجانب

ترشيحاتنا

فوائد صحية كثيرة .. طريقة عمل رز بسمتي بالمشروم

هل تشعل زيارة كاليفورنيا فتيل الحرب.. الصين ترفض استفزازات واشنطن وتحرك قواتها

أحدث أسعار تويوتا "بيلتا" موديل 2023 في السوق المصري| صور

الدينار يفقد 13 قرشا.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

ياسمين رئيس: تعرضت للخيانة كثيرا.. بيتي وابني أهم من شغلي.. وحنين حسام عبرة لأي بنت تخرج عن حدود المجتمع

فيفو تطلق هاتفا جديدا من سلسلة Vivo X90 بمعالج ميديا تك أسرع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ