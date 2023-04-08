تعرف على أسباب فوز المنتزة أول بالمركز الأول في جوائز التميز الحكومي

نشرت الصفحة الرسمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، بيانا حول حي المنتزة أول، شرقي الإسكندرية وأسباب فوزه بالمركز الأول.

وذكرت الصفحة أن حي المنتزه أول أحد أحياء محافظة الإسكندرية، تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزارة رقم (243) لسنة 2009، ويضم حي المنتزه 21 شياخة مع ظهير ريفي يشمل 96 قرية وعزبة ورقعة من المساحة الزراعية تصل إلى 13000 فدان تزرع معظمها بمحاصيل الفاكهة والخضر وبعض محاصيل الحبوب كالقمح، كما يبلغ عدد موظفي الحي 960 موظف.

وقد أطلق الحي الحكومة الاٍلكترونية الكاملة في نهاية عام 2003 بهدف تحقيق أعلى معدل من التنمية وتسهيل الخدمات للمواطنين دون اضافة أي أعباء جديدة، و يتيح الحي خدمات الكترونية متكاملة على مدار اليوم الكامل دون اللجوء إلى الحي، وذلك عن طريق شبكة الأنترنت المخصصة لذلك www.montazaonline.com

ومن أهم الإنجازات:

• حرص حي المنتزه أول على استكمال رحلة الحي نحو التميز والريادة على مستوى جمهورية مصر العربية بعد حصوله على المركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بالدورة الاولى لجائزة مصر للتميز الحكومي 2019

• اولت قيادة الحي اهتماما بتطبيق معايير منظومة التميز؛ مما أسهم في اعتماد خطة إستراتيجية لمدة ثلاث سنوات (2021-2023)، حققت 15 مؤشرا وطنياً من رؤية مصر 2030.

• نفذ الحي 30 مشروع ومبادرة من خلال إدارة المشروعات اعتمدت على منهجية علمية.

• تنفيذ مشروع تحسين الإنارة مما ساهم في توفير استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % في عام 2021.

• حقق الحي انخفاضا في معدل دوران العمالة من 14 % في عام 2018 إلى 8.9 % عام 2021.

• حقق الحي التنافسية في جودة تقديم الخدمات للمتعاملين وتعزيز جودة الحياة للمواطنين خاصة لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير دليل للخدمات بلغة Braille ، وكذلك توفير فيديو على شاشة المعلومات بالمركز بلغة الإشارات لذوى الإعاقة السمعية