لأوبر وكريم.. 5 سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه

يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة داخل السوق المصرى ، للبدء فى مشروع تأجير السيارات الملاكي عن أرخص سيارات تصلح لذلك الهدف.

وبسبب استمرار الازمات العالمية المتواجدة وارتفاع اسعار السيارات المستمر منذ اكثر من عام ، يبحث الكثير من المقبلين عن شراء مثل هذه السيارات ، عن ارخص الطرازات المتواجدة البسوق المصرى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعمل أقل من 250 ألف جنيه تصلح للدخول باحدى شركات تاجير السيارات الملاكي .

1- نيسان صني

نيسان صني

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2010 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 118 حصان ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 15 ثانيه ، وتنقل القوة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك .

اما عن اسعار السيارة سيارة نيسان صني موديل 2010 ، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 230 الف جنيه .

2- هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2018 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 106 حصان، وعزم اقصي للدوران 144 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 190 كم/ ساعة، وسعة خزان الوقود 45 لتر، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

اما عن اسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018 ، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 225 الف جنيه .

3- رينو لوجان

رينو لوجان

تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات.

وتتوفر بخيار ثاني من المحرك قوة 90 حصاناً تتحقق عند 5500 لفة في الدقيقة، ويوجد بها 4 سلندرات، و8 صبابات، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128 نيوتن.

تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ الساعة، وتتوفر بنظام الدفع فيها أمامي، وجنوط بقياس 15 بوصة وفرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

اما عن اسعار السيارة رينو لوجان موديل 2016 ، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 220 الف جنيه .

4- ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

تستمد سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 170 كم/ ساعة، وسعة خزان الوقود 42 لتر، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، و تسارع في 14 ثانية لتصل الى 100 كم/ ساعة .

اما عن اسعار السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2015 ، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 200 الف جنيه .

5- جيلي امجراند 7

جيلي امجراند 7

تاتى السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2019 ، بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي 16 صباب، ويلد قوة قدرها 107 حصان، عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ومتصلة بناقل حركة مانوال من خمس سرعات.

اما عن اسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2019 ، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 210 الف جنيه .