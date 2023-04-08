الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس

انخفض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة ‏للأمم المتحدة (فاو) للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس ليتراجع بذلك ‏‏20.5% حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر ‏تداولا عالميا، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة ‏لشهر فبراير وهذه هي أدنى قراءة منذ يوليو 2021.‏



وكانت قراءة فبرايرمبدئيا عند 129.8.‏



وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب ‏على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر ‏الأسود.‏



وأوضحت المنظمة، ومقرها روما، أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار ‏الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر ‏واللحوم.‏



وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان "بينما انخفضت الأسعار ‏على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في ‏الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي".‏



وأضاف "هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث ‏يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء ‏الديون".‏



وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 5.6% على أساس شهري في مارس، ‏مع تراجع القمح 7.1%، والذرة 4.6%، والأرز 3.2%.‏



وتراجعت الزيوت النباتية 3% بانخفاض نحو 47.7% عن المستوى الذي سجله ‏المؤشر في مارس آذار 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8%.‏



على النقيض من ذلك، ارتفع السكر 1.5% إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016، متأثرا بمخاوف من احتمال تراجع الإنتاج في الهند وتايلاند ‏والصين. وزاد مؤشر أسعار اللحوم 0.8%.‏



ارتفاع إنتاج القمح



في تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها للإنتاج ‏العالمي من القمح في 2023 ليصبح حاليا عند 786 مليون طن وهو ما يقل 1.3% ‏عن مستويات عام 2022 لكنه مع ذلك يعد ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.‏



وقالت المنظمة "من المتوقع أن تقترب المساحات المزروعة من مستويات قياسية ‏في آسيا، بينما تؤثر ظروف الجفاف على شمال أفريقيا وجنوب أوروبا".‏



كما رفعت الفاو تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.777 مليار ‏طن، بانخفاض 1.2% فقط عن العام السابق.‏



ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الأرز في موسم 2022-2023 إلى 516 مليون ‏طن، وهو ما يقل 1.6% عن المحصول القياسي لموسم 2021-2022.‏



وقدرت الفاو أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 2.779 مليار ‏طن، بانخفاض 0.7 بالمئة عن 2021-2022. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات ‏الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022-2023 بنسبة 0.3% من مستوياتها في بدايته ‏إلى 850 مليون طن.‏