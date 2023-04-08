عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجليات رمضان.. حكاية شباب قطعوا 117 كيلو بالدراجة ومستمرون في رحلتهم

محمد على
محمد على

تعد رياضة أو هواية ركوب الدراجات من الرياضيات التي تجذب إليها العشرات من الشباب من محبي المغامرات.


فركوب الدراجات والتنقل بها يجمع ما بين المغامرة والمتعة والاستمتاع والإثارة وحب الاستكشاف.


"الترحال بالدراجة العشق" هي الكلمات التي بدأ بها كلماته الرحالة الواحاتي محمد علي، ابن مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، حديثه عن خفايا رحلاته الجديدة بعنوان "تجليات رمضان"، الذي قطع مسافة 117 كم من مدينة 6 أكتوبر حتى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ومنها إلى محافظة مطروح ومعه فريق جروب تحت قيادة الدكتور إيهاب حافظ أستاذ جامعي في جامعة قناة السويس.

 

استمرار أعمال إعادة ردم جسر بهى الدين في سيوة


وأضاف أنه بدأت هوايته عشقه لركوب الدراجة الهوائية "العجلة" منذ الصغر، والذي قطع مسافات كبيرة من قبل سعي وراء تحقيق حلمه الأثير على الدراجة.


وقال الرحالة محمد علي، بأن كواليس رحلته الأخير بدأت باستعداد جروب "مشوار بالعجلة" بالترتيب لحدث في الشهر الكريم حيث بدأت الرحلة من مدينة 6 أكتوبر حتى قرية شكشوك بمسافة 117 كم على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم على مدار يومين حتى الوصول إلى البحيرة وسط حماس أعضاء الحروب وحالة من البهجة عند الوصول مضيفا أنها متعة حقيقية يفتقدها الكثير
وأوضح محمد على أنه اشترك في جروب "مشوار بالعجلة"، تحت قيادة الدكتور إيهاب حافظ أستاذ جامعي في جامعة قناة السويس، ويضم عددا كبيرا من محبي الدراجات الهوائية، حيث يتم تنظيم العديد من رحلات الترحال، قائلا: "توجهنا إلى واحة الفرافرة على أكثر مسافة 300 كلم ومعظم المناطق السياحية الأثرية المجاورة الواحات البحرية.


وأشار أننا نعمل على توثيق رحلاتنا التي نقوم بها خاصة أننا نحرص أن نزور معالم المحافظات للتعرف عليها.


وأكد أن مدة بقائه وزملائه بمطروح ستصل إلى أسبوع للتعرف على مشروعات الدولة بها وزيارة المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها مطروح وسيتم التخييم بها.


وأوضح أن ركوب الدراجات، تحولت بمرور السنين من مجرد هواية إلى حالة عشق، مؤكدا أنها تحرك داخله الشغف والحلم والتحدي والترحال، كاشفا عن أن طموحه هو زيارة محافظات الجمهورية بالدراجة الهواية.


ودعا الشباب إلى قيادة الدراجات النارية لتمنح ممارسيها شعورا بالشباب وتجعل جسمهم أكثر لياقة فضلا عن جعلك أكثر مرحا وانفتاحا على الآخرين، نظرا لأنك ستتعامل مع الكثير من الأشخاص دون حواجز، بعكس السيارة التي تختبئ فيها خلف الأبواب والزجاج.

 

الشباب المشارك فى المغامرة 
الافطار فى رمضان 
مطروح محافظة مطروح أخبار المحافظات مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

معجزة طبية في مصر.. ماذا قدمت مبادرة 100 مليون صحة؟| أرقام

ترشيحاتنا

علي جمعة: الشيخ الطبلاوي حدث له منحة ربانية لم تحدث لغيره

مناشدة عاجلة من الصحة للراغبين في أداء فريضة الحج العام الحالي

كان الحارس الأمين على لغة الضاد.. رئيس جامعة الأزهر ينعي إبراهيم الخولي

إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

بقوة 4.1 درجة .. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

أفكار لفطار رمضان.. وصفات متنوعة وشهية

فستان جذاب.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها.. شاهد

فيديو

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

عاجل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوضح أماكن سقوط الأمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ