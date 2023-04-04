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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال إعادة ردم جسر بهى الدين في سيوة

ترميم جسر بهى الدين
ترميم جسر بهى الدين بسيوة

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة على استمرار أعمال إعادة ترميم جسر بهى الدين الذى تعرض للانهيار أمس الاثنين .
 

واضاف ، أنه تم الدفع بعدد من المعدات والسيارات لإعادة ردم جسر بهي الدين بسيوة .

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رئيس مدينة سيوة: الدفع بـ23 معدة وسيارة لإعادة ردم جسر بهي الدين

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنه تم الدفع بـ ٢٠ سيارة و٣ لوادر لعمل ممر عبر الكثبان الرميلة المحيطة وصولا إلى فتحات الجسر وإعادة ترميمها وإغلاقها، منها ٣ سيارات من حملة مجلس المدينة و١٥ سيارة بالتعاون مع إحدى الشركات بسيوة و ٣ سيارات من الموارد المائية والري.

كانت أحد الجسور بقرية بهي الدين بواحة سيوة، تعرض لانهيار جزئي بسبب ارتفاع مياه الصرف الزراعي.

وسادت حالة من الخوف بين أهالي قرية بهي الدين تحسبا لانهيار منازلهم بسبب انهيار الجسر وتدفق المياه، وعلى الفور انتقل مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر رئيس مدينة سيوة إلى موقع الجسر وتمت الاستعانة بمعدات مجلس المدينة بالتعاون مع بعض المديريات الخدمية لإعادة بناء الجزء المنهار قبل وصول المياه للمنازل.

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