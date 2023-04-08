فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

جدد النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب فريق بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بفرمان من الخطيب.

وحسب صحيفة “aksam” التركية، فإن إدارة النادي الأهلي رصدت 3 ملايين يورو "أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري"، للتعاقد مع جاكسون موليكا، بعد خروج اللاعب الكونغولي من حسابات المدير الفني لفريق بشكتاش في الموسم الجديد.



وأضافت الصحيفة، أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أبدى إعجابه بقدرات موليكا لتدعيم خط هجوم الفريق، كما وجه محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء بحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وكان الأهلي تفاوض مع بشكتاش في يناير الماضي لضم جاكسون موليكا، ولكن الصفقة فشلت بسبب مبالغة النادي التركي في طلباته المادية.

أرقام موليكا



وشارك جاكسون موليكا مع بشكتاش التركي في 25 مباراة هذا الموسم ، سجل 5 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الكونغولي جاكسون موليكا 5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.