من هو ذا النون؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل ومعلومات عن ذا النون وقصه قومه.

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه "من هدي القرآن" المذاع على قناة “صدى البلد”: "ذا النون هو سيدنا يونس عليه السلام، والنون هو الحوت ".

وأضاف أحمد عمر هاشم: "سيدنا يونس نادى الله في الظلمات ومنها ظلمة بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ".

وتابع أحمد عمر هاشم :" سيدنا يونس دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ".

واكمل أحمد عمر هاشم: "دعاء سيدنا يونس اشتمل على اسم الله الأعظم".