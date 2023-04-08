السقف وقع| إخماد حريق في "روف" كنيسة العذراء بالزاوية.. قرارات عاجلة ومعمل جنائي| القصة الكاملة

السيطرة على حريق محدود بكنيسة العذراء مريم بالزاوية الحمراء

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق الكنيسة

الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد:

السيطرة على حريق محدود بالكنيسة دون وقوع إصابات

سقوط سقف "الروف" أعلى الكنيسة وأدى إلى احتراق بعض الأدوات والكراسي

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب أعلي سطح كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

انتقال فريق من النيابة لموقع الحريق

انتقل فريق من نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، إلى موقع حريق نشب داخل بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا إبرام بمنطقة الزاوية الحمراء، لإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحريق لكشف ملابساته.

وقررت النيابة انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لفحص وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق من عدمه.

إجراء التحريات والاستماع لشهود العيان

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة والأبنية المجاورة لها لبيان ما إذا كان هناك شىء خارج عن المألوف للحظة اندلاع الحريق من عدمه بعد تفريغها.

وتستمتع النيابة لعدد من شهود العيان على الحريق من بينهم كاهن الكنيسة وعدد من العاملين فيها للوقوف على ملابسات الحريق.

الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد السيطرة على حريق محدود بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا إبرام بمنطقة الزاوية الحمراء، دون حدوث خسائر بشرية.

وقال نيافة الأنبا مارتيروس - في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري - إنه تمت السيطرة على الحريق من قبل أجهزة الحماية المدنية، وأن مسئولي الأمن وقيادات محافظة القاهرة تواجدوا أمام الكنيسة وتابعوا السيطرة على الحريق.

وأكد أن الحريق أسفر عن سقوط سقف "الروف" أعلى الكنيسة وأدى إلى احتراق بعض الأدوات والكراسي التى كانت موجودة على سطح الكنيسة دون أن تمتد للداخل.

محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإطفاء

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق المحدود الذى نشب بجمالون بالدور التاسع والأخير بكنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالدور الأخير بكنيسة الأنبا إبرام.

وتوجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات .

السيطرة على الحريق

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب أعلي سطح كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق أعلى سطح كنيسة بالزاوية الحمراء، وتم توجيه 3 سيارات إطفاء وتم التعامل مع النيران قبل أن تمتد لباقي طوابق الكنيسة.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة فحص ملابسات البلاغ لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وحصر التلفيات وسؤال الشهود من العاملين بالكنيسة ، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

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حريق كنيسة العذراء

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