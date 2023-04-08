«رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في ثاني لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

انطلقت المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدّم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة ٧٩-٤٨.

وبالفوز على الزمالك في اللقاء الثاني، عزز «رجال سلة الأهلي» من موقفهم في الدور نصف النهائي، بعد الفوز الذي حققه الفريق في اللقاء الأول بين الفريقين بنتيجة ٧١-٦٢.

وكانت إدارة النادي قد قامت بتوفير أتوبيسات لنقل الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد إلى الإسكندرية، لدعم فريق السلة خلال المباراة.

جاء تخصيص الأتوبيسات المجانية من جانب إدارة النادي لتقل الجماهير ذهابًا وعودة لتخفيف عناء السفر إلى صالة برج العرب التي تقام عليها المباريات.