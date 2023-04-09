لا يمكن الاستغناء عنها.. 5 إعدادات لحماية حسابك على فيسبوك

مع الزيادة الملحوظة في سرقة حسابات منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك Facebook ، أصبح تأمين الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية فيسبوك أمرًا ضروريًا يجب الالتزام به من قبل كل مستخدم.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أهمية تأمين حسابات فيسبوك لتجنب الخسائر التي من الممكن التعرض لها مستقبلا والتي قد ينتج عنها ليس فقط سرقة البيانات الشخصية وإنما قد يتعدى الأمر لسرقة الحسابات البنكية، حيث هناك عدد من العوامل التي لا يجب تجاهلها أبدا.

1- تشغيل المصادقة الثنائية



ويعني تشغيل المصادقة الثنائية أنه سيتعين عليك بشكل دوري إدخال رمز خاص بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول من جهاز جديد، وحتى إذا حصل المخترق على معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك ، فلن يتمكن من الدخول إلى حسابك بدون رمز.



ويجب الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الأمان وتسجيل الدخول ثم المصادقة الثنائية ، وانقر فوق "تحرير" وأدخل كلمة المرور الخاصة بك، وسترى ثلاثة خيارات للاختيار من بينها 1- رسالة نصية (SMS) ، 2- تطبيق المصادقة مثل ( Google Authenticator) ، 3- مفتاح الأمان أو security key.

2- التأكد من تحديث بريدك الإلكتروني

وإذا كان فيسبوك يحتوي فقط على عنوان بريد إلكتروني قديم وغير صالح لك ، فسيكون من المستحيل تقريبًا إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك في حالات الطوارئ.

وتأكد من أن الموقع يحتوي على عنوان بريدك الإلكتروني الحالي وليس حساب Yahoo أو حساب قديم لم تعد تتحقق منه، كما يجب أن يحتوي حساب بريدك الإلكتروني أيضًا على كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها ومصادقة ثنائية قيد التشغيل.

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم عام ثم الاتصال، وراجع عنوان البريد الإلكتروني المدرج وقم بتحديثه إذا لزم الأمر.

3- تحديث كلمات المرور الضعيفة



وتأكد من أن كلمة مرور فيسبوك فريدة ، مما يعني أنك لا تستخدم نفس كلمة المرور لأي تطبيقات أو حسابات أخرى، وتأكد من أن كلمة مرورك الحالية لم تكن جزءًا من أي عمليات اختراق أو اختراق للبيانات من خلال البحث عنها في نفس تطبيقات إدارة كلمات المرور أو موقع Have I Been Pwned.

4- تشغيل هذا الإعداد ليتم تنبيهك بعمليات تسجيل الدخول



وإذا تمكن شخص ما من تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك ، فسوف يمنحك هذا الإعداد تنبيهًا حتى تعرف على الفور.

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الأمان وتسجيل الدخول ثم إعداد أمان إضافي، وشغّل خيار "الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المتعرف عليها".

5- تمكين نسخ البيانات الاحتياطية



ويمكن حفظ بيانات حساب فيسبوك بالكامل ، حتى يكون لديك نسخة احتياطية، ويجب أن تنتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم معلومات Facebook الخاصة بك ثم تنزيل معلوماتك، ويجب أن تحدد عرض، ثم املأ النموذج للحصول على ملف يحتوي على سجل فيسبوك بالكامل.



ويمكنك نقل هذه ألبومات الصور مباشرةً إلى خدمات أخرى حتى يكون لديك نُسخ احتياطية من خلال الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم معلوماتك على فيسبوك، ثم نقل نسخة من معلوماتك، وحدد عرض واختر الخدمة التي تريد استخدامها.