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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: لا إكراه في الدين.. والإسلام لم يجبر أحدا على الإيمان

شوقي علام
شوقي علام

حل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفا على الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد".

 

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مفتي الجمهورية: الملائكة حاربت مع المسلمين في غزوة بدر بنص القرآن

غزوة بدر 

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غزوة بدر تعتبر معركة فاصلة في تاريخ  الإسلام وهي معركة الفرقان .

 

وقال شوقي علام: " معركة بدر معركة  كان قبلها  مرحلة صعبة في تاريخ الإسلام، حيث كان الألم فيها شديد على المسلمين ".

وأضاف شوقي علام:" قبل غزوة بدر كان المشركون يلحقون العذاب بالمسلمين كثيرا وتم حصار المسلمين مع النبي محمد لمدة طويلة من الزمن ".

 

وتابع شوقي علام:" عندما أصبح هناك قوة بين المسلمين تحقق النصر في معركة بدر تم رد اعتداء الكفار على المسلمين".

معارك الإسلام 

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المعارك التي خاضها الرسول محمد والمسلمون كانت كلها للدفاع عن الإسلام.

 

وقال شوقي علام، :"  المعارك التي حضرها الرسول محمد يطلق عليها غزوة وبها معنى الدفاع عن الأوطان والنفس والعرض والأموال وكافة المقاصد الشرعية ".

 

 وأضاف شوقي علام :" الكثير من الغزوات كانت عبارة عن استراتيجية دفاعية لحفظ حقوق المسلمين، والإسلام لم يقصد على إكراه الناس للإيمان به لكنه دافع عن نفسه ".

 

واكمل شوقي علام:" الإسلام لم يُكره الناس على الإيمان به لكن أي غزوة كان الغرض منها الدفاع عن المقاصد الشرعية "، مضيفا:"  النبي محمد كان يحب مكة حبا شديدا".

لا إكراه في الدين 

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   المعارك لم يكن الهدف منها إدخال الناس في الدين ".

 

وتابع شوقي علام :" لا إكراه في الدين  والإسلام لم يجبر أحدا على الدخول في الدين ، ولم يكن الهدف من المعارك الاستعمار وجلب الثروات ".

 

 وأكمل شوقي علام :" على مر التاريخ  لم تكن المدينة المنورة ثرية وبها أموال كثيرة  ولم يظهر عليها مظاهر الغنى ".

الملائكة في غزوة بدر 

أجاب  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تساؤل:" هل الملائكة نزلت وحاربت إلى جانب المسلمين في غزوة بدر؟".

 

وقال شوقي علام، :"   الملائكة نزلت في غزوة بدر بنص القرآن الكريم والملائكة ساندوا النبي محمد والمسلمين في هذه الغزوة ".

 وتابع شوقي علام:" نزول المطر في توقيت غزوة بدر يعتبر بتثبيت للأقدام وأقدام الخيول في الحرب كي لا تنزلق أثناء الحرب ".

 

 وأكمل شوقي علام :" الله سبحانه وتعالى كان مع  الرسول والمسلمين بالمؤازرة والتأييد لتحقيق النصر ".

 

 ولفت شوقي علام :"  المعارك التي خاضها الرسول محمد كان السيف فيها محملا بالأخلاق  والمبادئ والقيم ".

 

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