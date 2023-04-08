مفتي الجمهورية: الملائكة حاربت مع المسلمين في غزوة بدر بنص القرآن

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تساؤل:" هل الملائكة نزلت وحاربت إلى جانب المسلمين في غزوة بدر؟".

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الملائكة نزلت في غزوة بدر بنص القرآن الكريم والملائكة ساندوا النبي محمد والمسلمين في هذه الغزوة ".

وتابع شوقي علام:" نزول المطر في توقيت غزوة بدر يعتبر بتثبيت للأقدام وأقدام الخيول في الحرب كي لا تنزلق أثناء الحرب ".

وأكمل شوقي علام :" الله سبحانه وتعالى كان مع الرسول والمسلمين بالمؤازرة والتأييد لتحقيق النصر ".

ولفت شوقي علام :" المعارك التي خاضها الرسول محمد كان السيف فيها محملا بالأخلاق والمبادئ والقيم ".