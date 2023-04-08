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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: الملائكة حاربت مع المسلمين في غزوة بدر بنص القرآن

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أجاب  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تساؤل:" هل الملائكة نزلت وحاربت إلى جانب المسلمين في غزوة بدر؟".

مفتي الجمهورية: المعارك التي خاضها الرسول والمسلمون كانت للدفاع عن الإسلام

مفتي الجمهورية : حروب النبي جاءت للدفاع عن وجود الدولة وليس الاعتداء

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الملائكة نزلت في غزوة بدر بنص القرآن الكريم والملائكة ساندوا النبي محمد والمسلمين في هذه الغزوة ".

 وتابع شوقي علام:" نزول المطر في توقيت غزوة بدر يعتبر بتثبيت للأقدام وأقدام الخيول في الحرب كي لا تنزلق أثناء الحرب ".

 وأكمل شوقي علام :" الله سبحانه وتعالى كان مع  الرسول والمسلمين بالمؤازرة والتأييد لتحقيق النصر ".

 ولفت شوقي علام :"  المعارك التي خاضها الرسول محمد كان السيف فيها محملا بالأخلاق  والمبادئ والقيم ".

مفتي مغتي الجمهورية الرسول غزوة بدر اخبار التوك شو

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