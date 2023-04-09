أحمد موسى : هسلّم مليون جنيه نقدًا للفائز بمسابقتنا.. وعلا غانم: طليقي كان بيبتزني بصور وفيديوهات.. وتحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى : هسلّم مليون جنيه نقدًا للفائز بمسابقتنا في اليوم دا



علق الإعلامي أحمد موسى، على مسابقة مليونير صدى البلد، قائلا:" النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قرر إطلاق هذه المسابقة بمليون جنيه في رمضان ".

سانت كاترين .. أحمد موسى : مشروع التجلي الأعظم قبلة للسياحة العالمية



علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لمتابعة مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، وتطورات تشييد سد تنزانيا.

العد التنازلي بدأ .. أحمد موسى: 10 أيام على تسليم جائزة المليون جنيه



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العد التنازلي للإعلان عن الفائز في مسابقة مليونير صدى البلد بدأ.

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مناشدة عاجلة من اتحاد منتجى الدواجن لـ مجلس الوزراء



قال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن 80% من تكلفة الإنتاج "أعلاف".

علا غانم عن طليقها: كان بيبتزني بصور وفيديوهات



كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة ابتزاز طليقها لها بنشر صورها الخاصة وبعد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التخويف لها بسبب نيتها لرفع قضية طلاق ضده.

عمرو أديب للإسرائيليين: مفيش ديانة تنص على أفعالكم بالمسجد الأقصى



وجه الإعلامى عمرو أديب رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلى قائلا:" إيه ديانتكم الأقصى بيت من بيوت الله".



عارفة اللي في قلبي| تأثر ياسمين رئيس أثناء حديثها عن والدتها الراحلة

تأثرت الفنانة ياسمين رئيس، أثناء حديثها عن والدتها، قائلة:" عانت كثيرا مع المرض قبل وفاتها.

علا غانم: طليقي جاب صحابه و6 سيدات وضربونا



قالت الفنانة علا غانم، إنّ زوجها ابتزها بصور وفيديوهات، موضحةً أن شخصيته الحقيقية ظهرت منذ 6 شهور، عشان اكتشف إني مصممة على الطلاق، وقالي هفلسك وهخليكي في الشارع مش لاقية تاكلي، وهو يقدر يعمل ده".



رضا عبد العال لـ رامز جلال: أنا هجاص وأنت عمي



وقع الكابتن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق ضحية اليوم ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

تسريب وثائق عسكرية سرية.. تورط أمريكا في حرب أوكرانيا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة، وفي السياق، استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» أزمة الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة، حيث ظهرت الوثائق المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي.