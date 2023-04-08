اعتدوا عليا أنا وأمي.. علا غانم: طليقي جاب صحابه و6 سيدات وضربونا

قالت الفنانة علا غانم، إنّ زوجها ابتزها بصور وفيديوهات، موضحةً أن شخصيته الحقيقية ظهرت منذ 6 شهور، عشان اكتشف إني مصممة على الطلاق، وقالي هفلسك وهخليكي في الشارع مش لاقية تاكلي، وهو يقدر يعمل ده".

وأضافت "غانم"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، وقناة "المحور": "عقد البيت باسمي ورغم كده طردني منه وضربني أنا وأمي بالشوم، وكان بيحرمني من الروب بتاعي، وكل ده بمساعدة أصدقائه وشلته وكان معاه 5 أو 6 سيدات وعملت بلاغ واتعملي أمر تمكين، لكني مش هعيش مع واحد مش بحبه ورفضاه بقالي سنوات، وانا أجرت له بيت في أمريكا عشان يعيش فيه".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.