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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. تحذير من نوع جبن شهير يباع بالأسواق وجمال شعبان ينصح بعدم تناول الموالح

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

سحورك فى رمضان .. بطاطس بالبشاميل والجبن وكوب زبادي

يقدم "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتنوع الاصناف.

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبشاميل والجبن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

نصائح للصيام في رمضان بصحة جيدة

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أن الصيام في شهر رمضان يخفف من بعض المشاكل الصحية ويحسن من  الحالة النفسية ويخفف من الوزن اذا إتباعنا نظام غذائي صحي.

حتى لو ضغطك طبيعي.. جمال شعبان يحذر من تناول الموالح لهذا السبب

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والأكلات الحادقة في فطار رمضان، أو بجانب الأطباق الرئيسية وتناولها بكثرة دون تحكم.

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري امراض القلب، أن الملح يسبب تصلب الشرايين وأزمات القلب.

فتش قبل الشراء.. تحذير من نوع جبن شهير يباع بالأسواق

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من نوع معين من الجبنة .

طريقة عمل بطاطس المتابعة الميدانية مواقع التواصل الاجتماعي جمال شعبان الشيف شربينى امراض القلب عميد معهد القلب السابق الأخبار المهمة الدكتور جمال شعبان مجالي المرأة والصحة نشر موقع “صدى البلد صلب الشرايين سي بي سي سفرة في شهر رمضان استشاري أمراض سحورك فى رمضان ​​​​​​​health

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