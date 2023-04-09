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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فتش قبل الشراء.. تحذير من نوع جبن شهير يباع بالأسواق

فتش قبل الشراء علامة
فتش قبل الشراء علامة تكشفها .. طبيبة تحذر من نوع جبن شهير يب

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من نوع معين من الجبنة .

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 طبيبة تحذر من نوع جبن شهير يباع بالأسواق

وقالت خلال منشور لها فى صفحتها عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك": في البداية يوجد نوعين من الجبنة، الأول مُحضّر من اللبن الطبيعي أو مضاف له قشدة أو زبدة طبيعية، والثاني نوع نباتي الدهن يتم الاستعاضة بزيوت نباتية فيه، وخاصة زيت النخيل الذي يدخل كمكون أساسي فيها، ليحل محل دسم اللبن، الذي يدخل في تصنيع الجبنة ويتم نزع دسمه واستبداله بزيوت نباتية لضغط وتقليل التكلفة والسعر.

وأكدت أن بعض الشركات تنتج الجبنة الطبيعية عالية التكلفة والجبنة النباتي الدهون منخفضة التكلفة، ولكنها ذات خطورة تتمثل فيما يلي:

1- تضيف الشركات من أجل التربح بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة، مثل فوسفات الصوديوم، وهو من أخطر العناصر التي يحذر منها الأطباء، وذلك لأنه يسبب أضرار وتلف الكلى، كما توجد مستحلبات أخري مثل فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.

2- إضافة الدهون المشبعة: تحتوي الجبن النباتي على الدهون المشبعة التى تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري، وحذر منها الأطباء مرارا وتكرارا .

وأوضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هذه الأخطار الصحية تكون على المدى البعيد وليس في "يوم وليلة"، مشيرة إلى الفرق بين النوعين عن الشراء، وذلك على النحو التالي:

الجبن الطبيعي مدون عليه إحدى العبارات التالية:
- طبيعي 100 %

- أو خالي من الزيوت النباتية

- أو لا يحتوي على زيوت نباتية

وعند عدم ملاحظة أي من هذه الأمور مكتوبة، عليك أن تقلب العلبة وتقرأ الملاحظات والمكونات فى  كلمة يحتوي على زبدة طبيعية أو يحتوي على قشدة، ولا يوجد أي جملة عن الزيوت نهائيا وخصوصا زيت النخيل.

ستجد فى الجبن النباتي الدهن مكتوب عليها واحدة من هذه:
- جبن نباتي

- أو جبن نباتي الدهن

- أو جبن معدل بالزيت النباتي

- أو جبن محضر بالزيت النباتي

احرص على قراءة العبوة من الأسفل والمكونات ستجد بها كلمة زيت نباتي، وكلمة زيت النخيل، وعند ملاحظة كلمة لبن فرز المدونة على بعض العبوات معناها لبن خالي الدسم.

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