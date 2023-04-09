احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

تحتوي العديد من الأطعمة، والمكملات الغذائية الشائعة على مركبات تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية بشكل عام.​​



لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية مرضى قصور الغدة باستشارة الطبيب المختص حول النظام الغذائي المناسب، وتوخي الحذر عند تناول ما يلي:​​

-الأطعمة الغنية بالألياف​​

على الرغم من أنه يوصى عادةً باتباع نظام غذائي غني بالألياف؛ إلا أن تناول الكثير من الألياف بعد تناول أدوية الغدة الدرقية قد يتداخل مع امتصاصها، لذلك يجب الانتظار ساعتين قبل تناول وجبة غنية بالألياف

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-الخضروات​​

الخضروات الغنية بالألياف، مثل: البروكلي، والسبانخ، واللفت، قد تمنع امتصاص أدوية الغدة الدرقية. ​​

-كما يمكن أن يؤثر الكافيين والتبغ أيضًا على فعالية أدوية الغدة الدرقية. ​​