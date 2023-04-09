تكسر حاجز 30 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة اليوم على المحافظات|فيديو

طقس اليوم.. قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 9 أبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 35 19

الإسكندرية 28 17

الإسماعيلية 38 17

الغردقة 33 21

المنيا 38 18

سوهاج 38 19

أسوان 38 19