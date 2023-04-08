تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023.. فيديو

طقس اليوم.. قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 8 أبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 32 21

الإسكندرية 26 18

الإسماعيلية 32 17

الغردقة 34 21

المنيا 36 22

سوهاج 36 23

أسوان 38 23