عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

طقس اليوم.. قدمت الإعلامية فرح سعيد  تقريرًا مفصلًا عن حالة  الطقس  ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 8 أبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 32 21

الإسكندرية 26 18

الإسماعيلية 32 17

الغردقة 34 21

المنيا 36 22

سوهاج 36 23 

أسوان 38 23

الطقس توك شو درجات الحرارة المتوقعة اليوم هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة 2023| قرار عاجل بمنع معلمين من المشاركة في أعمالها

160 للفيليه البلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 أبريل 2023

مفتي الجمهورية: الإمام السيوطي لم يكن متعصبًا لرأي أو فتوى وكان منفتحا

تغيير سعر فورثينج T5 EVO

غرامة كبرى.. تحذير من القيام بهذه الأفعال خلال فترة العيد| تفاصيل

لضم ليليبو.. الهلال السوداني يرفض عرض «المليون دولار» من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

سفرة رمضان| طريقة عمل كبسة البط والحلو جلاش بالموز

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ