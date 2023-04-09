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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دنيا سمير غانم تشكر ضيوف شرف الحلقة الأولى من مسلسل «جت سليمة»

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” مجموعة من أهم الأخبار الفنيىة لأهم الأعمال الرمضانية هذا العام، وكان أهمها أن الفنانة دنيا سمير غانم وجهت  الشكر لضيوف الشرف الذين ظهروا معها في مسلسل “جت سليمة”، ومن بينهم صلاح عبد الله وسلوى عثمان وفتوح أحمد وكريم وعفيفي. 

ونشرت دنيا سمير غانم صورا معهم من كواليس المسلسل على حسابها في “تويتر”، وقالت: “شكرا لكل النجوم اللي نورونا وشرفونا في مسلسل جت سليمة”.

من ناحية أخرى، علق الفنان صلاح عبد الله على المشهد اللي قدمه في الحلقة الأولى من مسلسل “جت سليمة” مع دنيا سمير غانم، وقال: “هو مشهد واحد في الحلقة الأولى فقط لعبته بحب وبمزاج حبا في بنتي الغالية دنيا سمير غانم”. 
 

الفنان صلاح عبد الله نيا سمير غانم تويتر سلوي عثمان فتوح النجوم

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