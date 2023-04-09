وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم الأحد 9 أكتوبر، الفنان السوري فائق عرقسوسي، حيث أعلنت نقابة الفنانين السوريين، الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نقابة الفنانين السورين، عبر صفحتها على فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي ونوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة فائق عرقسوسي

وكتبت الفنانة نور عرقسوسي، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت فيه والدها الراحل فائق عرقسوسي، بصورة لها معه.

وكتبت ابنة فائق عرقسوسي، عبر فيسبوك: «الله يرحمك يا بيي.. اجتمعوا الحبايب ... شكرا لانكون عرفتوا بعض و حبيتوا بعض و جبتولي اغلى اخوة بهالدنيا .. الحمدلله على كل شي».

وأضافت ابنة فائق عرقسوسي: «أبي و صديقي و أخي و رفيقي بهالحياة في ذمة الله.. يا ريت كل البنات عندهون أب متلك .. يا ريت كل البنات أبوهون كان فايق عرقسوسي».