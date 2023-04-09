البورصة إجازة الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

قالت البورصة المصرية إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل التداول يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023.



وأضافت البورصة المصرية فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

اجازة البنوك

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وقال بيان رسمي صادر عن البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري

وبعد انتهاء يوم عمل البنوك الخميس المقبل ، سيحصل العاملون بالجهاز المصرفي علي إجازة 4 ايام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت بخلاف يومي الإجازة التي أقرها بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد .